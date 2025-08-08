Жена на плажа в Равда: При жълт флаг морето се напълни с хора като Кауфланд за тоалетна хартия

Кадър Гугъл мапс, почивка в Равда и Несебър

Жена разказа картината на Равда днес:

"Днес с детето и мъжа ми бяхме на плаж Олимпийски надежди в Равда. Морето от сутринта е бурно - първо червен флаг, после жълт... Спасителят постоянно свиреше на хора, които въпреки червения флаг, влизаха навътре. Дори и след многократни забележки. Когато флагът по-късно стана жълт, морето се напълни с хора като Кауфланд за тоалетна хартия по времето на Ковид. Та час-два след това, младо момче, както си плуваше, изведнъж започна да маха и явно вълните го дърпаха навътре, докато той се мъчеше да излезе. В този момент майка му се развика за помощ, при което един от мъжете на плажа и спасителят едновременно се хвърлиха във водата да спасят момчето. И двамата стигнаха до него и го извадиха от водата. На първо място искам да споделя колко добро впечатление ни направи мъжът, който само докато видя ситуацията, без дори да се замисли за секунда, се хвърли във водата, плувайки към момчето. Представяте ли си света с повече такива самоотвержени хора? Не по-малко впечатляващо беше спокойствието на спасителя от 4-ти пост и начина, по който си вършеше работата през целия ден, въпреки че реално през повечето време му се налагаше да е като учител в детска градина и да се грижи за безопасността на хората повече, отколкото го правят те самите. Зрели, възрастни хора. Които би следвало да знаят какво значи червен флаг. А ако не знаят - след първата забележка да разберат. Та искам да наблегна - това се случи при жълт флаг, момчето не беше далеч от брега, представете си какво би било ако беше на червен, както много хора си правеха оглушки преди това и влизаха. Щастлива съм, че има толкова самоотвержени хора, но безотговорните бяха в пъти повече. И не визирам момчето, което просто го завлече една вълна, а всички преди това, на които се налагаше да им се свири по 2-3-5 пъти, та даже и спасителят да ходи до тях, за да им прави забележки като в детска градина. Представете си, че докато се занимава с безотговорното Ви поведение, на другия край на поста някой друг спешно да му се наложи помощ? Спатителят в едно цивилизовано общество не би следвало да играе ролята на пъдар."

