Жена намери 200 евро на улицата и ги върна в полицията в Шумен

Кадър ИИ Джемини, илюстративна

Жена на 40 години от Нови пазар намери парична сума и я предаде в полицейското управление в града, съобщиха от полицията в Шумен.

На 3 март около 23 часа Мария Александрова отишла до автомат за лекарства в централната част на града. Слизайки от автомобила си забелязала на тротоара 200 евро, след което е предала парите в полицейското управление в града.

Служителите на реда изгледали няколко записа от камери в района и установил, че малко преди това на автомата за лекарства е бил мъж с лек автомобил, който е разпознат, предаде БТВ.

От полицията са се свързали с мъжа и го поканили в удобно за него време за разговор. След като се срещнали с 40-годишния жител на Нови пазар, го попитали дали е изгубил нещо в близките дни.

Той им казал, че на 3 март вечерта е теглил пари от банкомат, купувал лекарства и като се прибрал установил, че му липсват 200 евро. Паричната сума е върната на мъжа, който благодари на жената.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!