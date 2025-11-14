Жена намери и върна кутия с 300 000 евро, но вместо награда получи сметка за дело от 2638 евро

Пиксабей

Ето какво се е случило

Жена от Австрия, убедена, че върши добро дело, предала на полицията черна кутия, пълна със спестовни книжки, които намерила в гората. Вместо благодарност и награда, тя била посрещната със съдебни разноски и голямо разочарование.

В местността Санкт Радегунд, недалеч от Грац, през август 2024 г. се разиграла история, напомняща филмов сценарий, но с много неприятен край. Докато се разхождала в гората, жена от Грац забелязала черна метална кутия, оставена на земята. Когато я отворила, видяла единадесет спестовни книжки с обща сума от 363 844,79 евро.

Вместо да ги запази, тя решила да постъпи съвестно, като занесла кутията в бюрото за изгубени вещи в Грац. Според австрийското законодателство, който намери изгубена вещ, има право на награда от 5% от стойността ѝ, при условие че собственикът ѝ се яви и я вземе, пише Kurir.rs, предаде БТВ.

Както пише Kleine Zeitung, властите скоро открили собственика на книжките. Първоначално той потвърдил, че ще плати на честния намерил предвидената от закона сума от 18 192 евро. Скоро обаче променил решението си и отказал каквото и да е плащане.

Стреснатата жена наела адвокат и решила да търси справедливост чрез съда. По време на процедурата последвала нова изненада - оказало се, че спестовните книжки са били откраднати още през 2020 г. по време на взлом в дома на собственика. Собственикът вече ги обявил за невалидни в банката и изтеглил парите.

Това означавало, че книжките вече нямат реална стойност. Адвокатът на собственика твърдял, че поради това намерилият няма право на награда, защото законът предвижда плащане само за изгубени вещи, които имат реална стойност.

В крайна сметка съдът се произнесъл в полза на собственика. Вместо очакваното възнаграждение, честната жена сега трябва да плати 2638 евро съдебни и адвокатски хонорари, както свои, така и на опонента си. Тъй като не се съгласила с присъдата, делото се проточило.

Този случай не е изолиран. През последните няколко години имаше няколко примера в Австрия и Германия, при които честни хора, открили предмети, не останаха без нищо или дори загубиха пари.

В Бавария фирма за почистване на апартаменти откри над 600 000 евро в брой по време на оглед на имот. Те се позоваха на договора, според който притежават всички намерени в апартамента вещи, но съдът в Кьолн постанови, че парите не са „изгубена вещ“, а „скрито имущество“, и компанията не получи нито цент.

Подобен случай беше регистриран в Мюнхен, където жена откри 9750 евро, заровени в найлонов плик в двора си. Тя честно се обадила в полицията, но се оказало, че парите са свързани с престъпна дейност. Започнало разследване поради съмнение за пране на пари, а намерената сума се озовала в държавната хазна, без никаква награда за намирането ѝ.

Въпреки това, понякога има и по-щастлив изход. В Анхалт-Битерфелд мъж, купил стара кухня от eBay, открил две метални кутии със 150 000 евро, скрити зад чекмедже. Той уведомил полицията, която скоро открила собственичката - 80-годишна жена, която, както казали служителите, „напълно забравила, че е скрила парите там“. Честният купувач получил законовата награда от 4500 евро.

