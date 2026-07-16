Жена намери портфейл със 7000 евро и веднага го предаде на полицията

Снимка Пиксабей

Жителка на град Раковски получи признателност от полицията за доблестна постъпка. Жената намерила портфейл с голяма сума пари и веднага го е предала в районното управление, съобщават от ОДМВР-Пловдив.

Случаят е от 5 юли. Докато била на стоковия пазар в града, г-жа Генчева намерила мъжки портфейл и без да се колебае го занесла в сградата на полицията.

От служителите бил направен опис на съдържанието на предадената вещ – лична карта и шофьорска книжка, банкови карти и 7000 евро. При създадената организация малко по-късно бил установен собственикът на портфейла и загубените пари и документи му били върнати, пише Блиц.

Директорът на ОДМВР – Пловдив ст. комисар Васил Костадинов изпрати на Йорданка Генчева благодарствен адрес за проявените честност, висок морал и човечност. Официалното писмо ѝ бе връчено от началника на районното управление в град Раковски.

Редактор "Екип на Петел",

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