Жена наръга 4 пъти приятеля си в Несебър

Булфото

Жената направила пълни самопризнания

Мъж от Сливен оцеля по чудо след жесток конфликт с приятелката си в несебърския квартал „Черно море 3“. 35-годишният мъж е приет в болница с прободни рани в гърдите и по тялото след нападение с кухненски нож. Това научи Флагман.бг от изключително достоверен източник.

Сигналът за окървавения мъж е подаден около 20:30 часа на 11 май в Районното управление в Несебър. На адрес в кооперация 56 полицаите го открили в тежко състояние и с обилно кръвотечение. Първоначално той заявил пред униформените, че сам се е наръгал с кухненски нож след скандал с приятелката си Анна Д., с която живеел на семейни начала.

При последвалите незабавни действия криминалистите задържали 43-годишната жена. По време на беседата тя признала, че между двамата избухнал остър конфликт около 20:00 часа. По думите ѝ той ѝ нанесъл удар, след което тя грабнала кухненски нож и го пробола четири пъти в областта на гърдите и други части на тялото.

Раненият мъж е транспортиран с линейка до болница „Сърце и мозък“ в Бургас, където е настанен за лечение. По информация на разследващите няма опасност за живота му.

Работата по случая продължава.

