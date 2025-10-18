Жена натъпка банани в буркани в хладилника: Резултатът се видя след 26 дни

Кадър Тик Ток

Бананите са известни с това, че узряват бързо, стават кашави и покафенели .

Съществуват множество техники за удължаване на срока им на годност, включително увиване на банановите стъбла със стреч фолио или фолио.

Въпреки това, един експерт по храните разкри отличителен метод за съхранение, който гарантира, че бананите ви ще останат свежи до 26 дни.

Ейми Крос, която споделя съдържание онлайн под псевдонима @amycrosslegacy, демонстрира своята проста техника на онлайн последователите си, пише Експрес

В клипа, който е събрал над 100 харесвания в TikTok , тя нарязва банан (като запазва кората непокътната) на парчета и ги поставя в стъклен буркан в хладилника.

Удивително, след 26 дни парчетата банани останали свежи с ярко жълти кори.

Тя обясни: „Това са бананите, които купих на 13 март, нарязах ги на три части и ги сложих в буркан, така че са на 26 дни.“

Целта ѝ беше да определи дали може да запази свежестта на нарязан банан в продължение на 12 часа, но тя драстично надмина този резултат с 26 дни свежест.

„Целта на слагането на бананите в буркана беше да видя дали мога да накарам един нарязан банан да издържи 12 часа, а вече минаха 26 дни“, добави тя.

Ако предпочитате да не режете бананите си, препоръчително е да ги съхранявате на хладно и сенчесто място.

Бананите трябва да се съхраняват при температура около 12 градуса, тъй като ще узреят по-бързо, ако са изложени на прекомерна топлина.

Слабо осветена стая без пряка слънчева светлина се оказва идеална.

