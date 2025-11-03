Жена обжалва фиш от Синята зона и спести 520 лева

Булфото

Калпав фиш за неправилно паркиране спаси шофьорка глоба и разноски за адвокат в Асеновград, пише "Марица".

Дамата зад волана паркирала на ул. "Иван Вазов", която попада в Синя зона. Служители минали на обход и установили, че няма пуснат смс за автомобила.

Дали известен толеранс, като след 10 минути, при повторна проверка в таблета се установило, че шофьорката не е заплатила за паркиране. Така последвало издаване на фиш за налагане на глоба, като го залепили на стъклото.



Шофьорката обжалвала, а магистратите отменили санкцията. С решението си те задължават Община Асеновград да заплати разноските за адвокат на жената, в размер на 500 лв.



Районният съд в Асеновград отбелязва редица пропуски в самия електронен фиш, в това число липса на задължителните реквизити като имената на длъжностното лице, което го издава и номера на заповедта, с която е упълномощено, трите имена на нарушителя, място и време на нарушението, нарушената разпоредба на наредбата, размер на глобата.



"Липсва посочване на заповедта, въз основа на която длъжностното лице е определено от кмета на Община Асеновград, да осъществява контрол по тази наредба. На следващо място, същата не е посочена и в издадения фиш за глоба. На трето място, не е посочена улицата, като номер и зона, на която е неправилно паркирано посоченото МПС.

Това лишава жалбоподателя от възможността да оспори факта, че се касае за синя зона с предплатено паркиране или факта на паркиране изобщо в зона с платен паркинг. С това драстично е нарушено правото му на защита, а издаденият фиш не е доказан да е издаден от компетентно упълномощено длъжностно лице по контрол по тази наредба", отбелязват магистратите.



На следващо място е посочено, че фишът като втори екземпляр не е изпратен по пощата по постоянен адрес на шофьорката, с което е допуснато съществено процесуално нарушение, накърняващо правото на защита, защото залепеният на стъклото фиш може да бъде отлепен от трети лица и макар по силата на посочените по- горе текстове да се счита връчен, той реално не е сведен чрез изпращането му по пощата, до знанието на санкционираната жена.

