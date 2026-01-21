Жена осъди на 18 хиляди лева Община Шумен заради падане на заледена улица

снимка: Булфото, архив

9 203 евро /18 000 лева/ е осъдена да заплати Община Шумен на жена от града. Парите са за причинени неимуществени вреди на 61-годишната М. Ж. К., която е счупила лява ръка след падане на заледена улица.

Решението бе публикувано на сайта на Шуменския окръжен съд.

Инцидентът с жената станал в края на ноември 2023 г. Около 7,35 часа М.К. се придвижвала по обичайния си път от дома си до местоработата си в болницата. Тротоарите и пътните платна били покрити със сняг и лед, като не били почистени. Преминавайки западно покрай сградата на Съдебната палата жената се подхлъзнала на леда и паднала. Усетила силна болка в лявата ръка, извикала дъщеря си и с нейна помощ стигнала пеша до местоработата си. В спешното отделение на болничното заведение веднага й била направена рентгенова снимка и било констатирано счупване на лява лакътна и лъчева кост, което наложило оперативна интервенция.

След инцидента жената изпитвала силни болки, не можела да се обслужва сама – да се облича, да спи нормално, да се храни. Чувствала се непълноценна и не била в състояние да извършва ежедневните си домакински действия и да полага пълноценни грижи за внучето си.

Понастоящем страдала от болки в областта на китката, а обемът на движения на ръката й не бил възстановен изцяло. Освен това платила и сериозна сума за лечението си.

Завела съдебен иск за обезщетение в размер на 30 000 лв.

Адвокатите на Община Шумен не се съгласили с иска. Според тях пострадалата е проявила несъобразителност, придвижвайки се пеша до местоработата си, вместо да ползва градски транспорт. За тях инцидентът представлявал трудова злополука.

Съдът обаче преценил, че Общината като собственик на улицата е следвало да осигури поддържането на същата и да я почисти от снега. Според магистратите общинските служители са бездействали, поради което настъпилите вреди са пряк резултат от неизпълнение от страна на Общината на възложеното й със закон задължение.

В решението си ШОС присъжда по-малък размер на обезщетението от исканото от жената. Съдът счита, че справедливият размер на обезщетението за претърпените от К. болки и страдания в резултат на непозволеното увреждане, възлиза на 18 000 лв.

Освен това Община Шумен трябва да плати на М. Ж. К. 109,62 евро плюс лихвите обезщетение за претърпени имуществени вреди и 577,76 евро за направените деловодни разноски. На Общината е присъдено да плати и 1227 евро адвокатско възнаграждение.

Решението на ШОС не е окончателно и може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Варна.

