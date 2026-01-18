Жена осъди община Смолян за 30 хиляди лева след падане по заледена улица

Булфото

Дни след като жена от Смолян осъди общината да плати 30 000 лева заради травма от падане на заледена улица в града, Радослав Чолаков провери какъв е редът да си търсим правата, ако пострадаме заради непочистени улици и тротоари.

Общината отговаря за обществените пространства като подлези, алеи, спирки на градския транспорт. Ако паднем пред магазин, трябва да търсим отговорност от търговците. Ако за леда по тротоара е отговорна етажна собственост - може да съдим нея, предаде бТВ.



За целта пострадалият първо трябва да отиде на лекар и да си извади медицинско, което да доказва, че травмата е резултат на подхлъзване върху лед. След това да намери свидетели, които да могат да потвърдят в съда инцидента и да разкажат за състоянието на тротоара. Внясането на искова молба в съда струва петдесет лева.

Ако човек заведе такова дело, но го загуби, ще трябва да плати съдебните разноски.

Жената, която осъди общината в Смолян, е завела делото след като се подхлъзнала, паднала, счупила глезен и претърпяла операция и няколкомесечно възстановяване.

Според съда категорично е доказано, че тя се е движела по заледеното и неопесъчено пътно платно, тъй като прилежащият тротоар към улицата бил запълнен с разринат сняг и лед, и движението по него било невъзможно.

