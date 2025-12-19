Жена остана без нос след операция при лекар с фалшива диплома

кадър: Нова тв

Възможно ли е човек, който е не е завършил докрай медицинското си образование, да оперира хора? Отговорът, оказва се, е "да". Доктор, който няма право да оперира, въпреки това се упражнява върху живи хора. Това е истинска история, разказана в рубриката „Високо напрежение” на Татяна Йорданова по Нова телевизия. Лекарят, който няма необходимата специализация, за да води операции, е представял фалшиво свидетелство, с което подвежда, че има правото да оперира.

Пред Татяна Йорданова двама души разказват как са легнали на операционната маса, за да бъдат оперирани от д-р Зекерия Батмаз, но впоследствие, след неуспешните операции, разбират, че този човек не е имал необходимото образование.

► „АЗ БЯХ ОПИТНА МИШКА”

С лицето си, с името си и с всички необходими документи пред нас застава Светла. Жената години наред се опитва да намери спасение, след като е решила да се подложи на разкрасяващата операция. Когато взела това решение, тя не знаела, че хората, които държат скалпела, не са лекари с придобита специалност.

„Аз бях опитното зайче, лабораторният плъх на двама касапи. Нямам функциониращ нос, с който да дишам. Уча се да дишам от А и Б”, казва тя. В момента Светла има нос, изграден от ребро. Наложило се, тъй като две неуспешни операции, водени от д-р Батмаз, я оставили без хрущял. „В превръзката ми остана кожата - с гной, с месо. Беше една ужасяваща инфекция. Д-р Батмаз и д-р Серпецас са премахнали цялата тази конструкция. Те са отрязали всичко. Носът ми беше не пихтия. Той беше като на конче, можех така да го обърна. Беше наистина страшно”, разказва още тя.

Решава да търси спасение в Турция, а там лекарите я посрещат с изречението: „Момиче, защо нямаш хрущяли, къде са ти хрущялите? Това защо е изрязано?”. Налага се да ѝ вземат ребро, за да ѝ направят нос. "Носът ми е изграден от част от моето ребро, защото самата некроза, самата инфекция стопи костта, хрущяла. Тогава вече разбрах при какви хора съм попаднала", продължава разказа си пциентката.

Това не е частен случай. След като Светла разгласява историята си, с нея се свързват още хора, които твърдят, че са пострадали от операциите на същия доктор.

► „ОТИВАШ НА ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗКРАСЯВАНЕ – ПОЛУЧАВАШ ОБЕЗОБРАЗЯВАНЕ”

Така започна историята на мъж, чиято самоличност ще скрием. Той показва и епикризите си, от които е видно, че единственият опериращ човек е д-р Зекерия Батмаз.

„В момента съм със скрито лице, защото не искам хората да ме разпознават и запомнят с това, което ми е причинил този човек. Хората по улицата просто ме гледаха все едно съм катастрофирал. От очите надолу няма нос и все едно ноздрите с меката тъкан са като копче, лепнато на лицето. Без никаква структура на носа. Носът ми е изрязан напълно. Имам перфорация в него, която не е малка. До ден-днешен носът ми е изрязан, останал е само долу върхът. Периодично си слагам филъри при лицев хирург, за да има поне видимо някакъв изграден нос. Ако спра да го правя, просто ми остава само върхът на носа – от челото надолу всичко е равно. Просто стърчи само меката част на носа. Хрущялът е изрязан”, разказва мъжът.

До края на живота си на всеки три месеца ще слага хиалурон, за да може поне привидно да има нос.

► ИЗФАБРИКУВАНАТА ДИПЛОМА

И двете истории щяха да звучат като лекарски грешки, но не са. Те са грешки на доктор, който все още не е завършил докрай образованието си, но в съдебни дела срещу себе си и в Търговския регистър представя свидетелство, за което адвокатите на потърпевшите пациенти и екипа на НОВА получават отговор от Медицинския университет в София, че не е издавал това свидетелство.

► КАКВО ОТГОВАРЯ САМИЯТ ЛЕКАР?

Екипът ни се срещна с д-р Батмаз два пъти. Единият от тях - със скрита камера, за да проверим дали продължава да предлага операции. От информация, която получихме от Здравното министерство и МУ-София, разбираме, че той вече е записал своята специализация, но въпреки това все още няма правото да води сам операции. В разрез с този медицински стандарт обаче в скритата камера той твърди, че е извършил над 2000. Как мина прегледът при него може да видите във видеото. Срещата ни с д-р Батмаз пред камера премина в гонитба по улиците пред медицинския му център. Той не пожела да отговори на въпросите ни.

► КАКВО НАПРАВИ ДЪРЖАВАТА, ВЪПРЕКИ ЧЕ ЗНАЕ ЗА КАЗУСА?

Адвокат Невена Горшкова е сезирала редица институции, че д-р Зекерия Батмаз е практикувал без истинско свидетелство. Три години след подадените сигнали обаче от РЗИ и Изпълнителна агенция „Медицински надзор” не са предприели действия.

Сигнал към прокуратурата е подаден още през 2022 година. В отговор на наше запитване от прокуратурата отговарят, че по случая е започнато досъдебно производство за престъпление, свързано с предоставяне на фалшиви документи. В рамките на три години се очакват резултати от назначена допълнителна медицинска експертиза.

► ВМЕСТО НАКАЗАНИЕ – РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНА КЛИНИКА

Вместо да бъде разследван за това, че е представил фалшиви документи и е извършвал операции в разрез с медицинския стандарт, д-р Зекерия Батмаз получава разрешение за собствена клиника. Eто прочитът на адвокат Невена Горшкова по тази тема:

Това, което казва законът, е, че всичко, което той е направил, е престъпление?

Престъпление. Категорично.

Вие сезирате достатъчно институции, които би трябвало да предприемат действия. Какво се случи?

Някои ги сезирахме двукратно. Ходихме, обяснявахме.

Какво прави прокуратурата по Вашия сигнал, че се използва фалшиво свидетелство за придобита специалност?

Не мога да ви кажа.

Какво направи "Медицински надзор"?

Нищо. Установили са, че има някакви дребни нарушения в медицинския стандарт, той не е спазен.

Как тези държавни органи са допуснали това свидетелство да мине между капките?

По закон тези медицински търговски дружества трябва задължително да представят свидетелство за специализация. И той е представил това.

След репортажа от Изпълнителна агенция „Медицински надзор” изпратиха свое становище до NOVA. В него се посочва, че д-р Батмаз не е регистриран в ИАМН като лекар, който има право да извършва специализирана извънболнична медицинска помощ.

Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:

Във връзка с излъчен репортаж по Нова телевизия днес относно оказана медицинска помощ на пациенти от д-р Зекерия Батмаз, в качеството му на специалист УНГ, ИА ,,Медицински надзор’’ уведомява, че същият не е регистриран в регистрите на ИАМН като лекар, който има право да извършва специализирана извънболнична медицинска помощ.

След проверка в служебната част на НЗИС за регистрация на лечебно заведение от д-р Зекерия Батмаз се установи, че същият няма регистрирано лечебно заведение за извънболнична помощ, което означава, че няма право да извършва специализирана извънболнична медицинска помощ.

От справка в Търговския регистър /ТР/ е видно, че съществува запис на "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ПО УНГ - Д-Р БАТМАЗ" ЕООД, ЕИК 206884956 с управител и собственик Зекерия Батмаз, вписан в ТР на 31.03.2022 г.

От справка в НЗИС се установи регистрацията на лечебно заведение /ЛЗ/ "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БМЕД" ЕООД, ЕИК 208028060 с рег. № 2214131515 с управител д-р Вероника Руменова Бачева, със специалност „Очни болести“. Лечебното заведение е регистрирано със заповед РД-03-2381/04.12.2024 г. и има издадено Удостоверение УД-2214131224003-001 от 04.12.2024 г. В ЛЗ има регистрирани три специалности:

-Кардиология - д-р Огуз Беркай Батмазоглу и д-р Мария Емилова Доцева;

-Пневмология и фтизиатрия – д-р Венцислав Димитров Димитров и д-р Айшегюл Антикеримова Дурмушева;

-Ушно-носно-гърлени болести – д-р Йоланта Иванова Костова.

Едноличен собственик на капитала и прокурист на търговското дружество "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БМЕД" ЕООД е Зекерия Батмаз, което не му дава право да оказва медицинска помощ в лечебното заведение. Д-р Батмаз не е посочен за регистрация в медицинския състав на ЛЗ и не е регистриран като лекар, който ще работи в ЛЗ.

Към настоящия момент в ИАМН няма подадени документи от д-р Зекерия Батмаз за регистрация като лекар специалист, както и не е регистриран като лекар имащ право да осъществява специализирана медицинска помощ в нито едно лечебно заведение за специализирана медицинска помощ /Амбулатории за специализирана медицинска помощ, Медицински център, Медико-дентален център или Диагностично-консултативен център/.

Относно постъпилите жалби в ИАМН, фактологията е следната:

1.На 12.05.2022 г. е постъпила жалба срещу МЦ „Америмед“, д-р Зекерия Батмаз и Георгиос Сарпецас с твърдения за оказана некачествена медицинска помощ и нарушени на правата на пациент.

При извършената проверка са констатирани нарушения, но поради изтекли преклузивни срокове е невъзможно да бъде реализирана на административнонаказателна отговорност. На лечебното заведение са дадени задължителни за изпълнение предписания със срок за изпълнение. В рамките на същата проверка, ИАМН е сезирала НАП с писмо на 22.06.2022г. за предприемане на действия по компетентност.

Относно постъпило допълнение към жалбата на 01.07.2022 год., след нейното разглеждане от служители на ИАМН, същото е препратено на 15.07.2022 г. по компетентност към Софийска Районна Прокуратура във връзка с изложени твърдения за некачествено изпълнение на диагностично-лечебните дейности, уменията и квалификациите на лекарите и техните медицински грижи.

С писмо с вх.№ 05-00-198/25.10.2023 г. на СДВР – 07 РУ сме уведомени, че се води досъдебно производство относно придобита специалност по УНГ от д-р Зекерия Батмаз, за същото ИАМН е сезирала и РК-БЛС – София град по компетентност.

На 04.04.2025 г. е постъпила жалба от друго лице срещу д-р Зекерия Батмаз, във връзка с въведени неверни данни в електронното пациентско досие, изразяващи се в отразена, но неизвършена оперативна интервенция. Жалбата е препратена за разглеждане по компетентност към РЗОК- София град, с молба да бъде извършена проверка по компетентност, като бъде уведомен жалбоподателя и ИАМН за резултатите.

С писмо на 20.05.2025 г., СЗОК ни уведомява за резултатите от проверката при която са установени нарушения, за същите са предприети последващи действия.

*След направена проверка на архива на дирекция „Разрешения и регистрация на лечебни заведения“ към ИАМН преди постъпване на първата жалба, описана в точка 1, днес установихме, че за периода 2016 г. до юли 2022 г., д-р Зекерия Батмаз е фигурирал в издадените удостоверения от Столична регионална здравна инспекция и ИАМН.

По повод постъпилите жалби, ИАМН е предприела всички законови действия и е сезирала Софийска районна прокуратура, НАП, РЗОК - София град и БЛС. По отношенията на правомощията на д-р Зекерия Батмаз, ИАМН не е издавала удостоверения или документ, даващ право на същия да работи като лекар – специалист по УНГ. Ако същият осъществява лечебна дейност в рамките на лечебно заведение за извънболнична специализирана помощ, то това е в нарушение на приложимото законодателство в Република България.

