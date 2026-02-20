Жена от Берковица открадна и източи над 70 хиляди евро от банкова карта

Пиксабей

Полицаи от Берковица задържаха 57-годишна жена, изтеглила 70 600 евро от чужда банкова карта. Работата по случая започнала след постъпил сигнал от банка за неправомерни транзакции с чужд платежен инструмент, без съгласието на титуляра, техен клиент.

Тегленията били извършени в периода от ноември до декември миналата година от АТМ устройства на територията на град Берковица, предаде БНР.



При проведените оперативно-издирвателни мероприятия като съпричастна към престъплението била установена жена от същия град. По първоначални данни неправомерно изтеглените суми възлизат в размер на 138 000 лв. При направеното претърсване от дома й са намерени и иззети веществени доказателства.



С полицейска заповед на жената е наложено задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.



Съгласно член 249, ал.1 от Наказателния кодекс наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и с глоба до двойния размер на получената сума.

