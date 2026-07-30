Жена от Безмер: Да дойдат депутатите да живеят тук, докато се махнат самолетите

Стопкадър бТВ

Напрежението в Безмер остава заради пореден протест срещу пребазирането на американски самолети на авиобаза Безмер.

„Хората са притеснени за своята сигурност и са готови за протестни действия“, казва Станислав Митев, организатор на протеста.

Според военния министър Димитър Стоянов самолетите цистерни ще са до 8 на брой, а с тях – до 250 военнослужещи.

В селото се обръщат към депутатите с покана.

„Ще задействат член пети, демек, ама каква файда. Те като ни бомбардират, нас няма да ни има. Дали ще е член 5, 10 или 15-и, няма да ни има“, казва за бТВ Стоянка Митева.

„Да дойдат депутатите тук, в Безмер, да живеят, докато се махнат самолетите. Ще им освободим къщите си. Ние на палатки ли, къде, ще отидем Нека да дойдат тук, като е спокойно, като могат да се опазят. Нас ни е страх“, добавя тя.

„Също призовавам правителството и Народното събрание да дойдат в Безмер да заседават, ако считат, че тук е безопасно“, казва Стоян Маринов.

Протестното шествие тръгна малко след 19 часа тази вечер. Преди това протестиращите бяха пред сградата на Областната администрация. Засега ситуацията е спокойна. Засилено полицейско присъствие обаче има на десетки места в града. Има полицейски патрули.

„Обикновено ни търсят само по избори. Тогава всички са мили, всички са така благички. Но когато опре ножът до кокала, никой не се интересува от мнението на хората", коментират протестиращи.

„Като падне някоя бомбичка, може би тогава всичко ще се оправи", казват те.

„Ние не искаме чужди самолети на наша територия. Ето това е. Откъдето са дошли, да си отиват там", заявяват недоволните.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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