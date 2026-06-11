Жена от Дупница загуби над 15 хиляди евро при "изгодна инвестиция"
Пекселс
66-годишна жена от Дупница стана жертва на онлайн измама, съобщиха от полицията.
Тя е подала сигнал на 10 юни, че е била въведена в заблуждение чрез приложение за онлайн банкиране да направи изгодна инвестиция.
Свързала се е по телефона с консултант и превела сума от 150 евро. Последвал е нов разговор и жената била убедена да инвестира повече пари.
Превела на посочена от „консултанта“ сметка 15163 евро. После контактът е прекъснал. За случая е уведомена прокуратурата, предаде "Дарик".
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