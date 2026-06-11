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Жена от Дупница загуби над 15 хиляди евро при "изгодна инвестиция"

11.06.2026 / 12:53 1

Пекселс

66-годишна жена от Дупница стана жертва на онлайн измама, съобщиха от полицията.

Тя е подала сигнал на 10 юни, че е била въведена в заблуждение чрез приложение за онлайн банкиране да направи изгодна инвестиция.

Свързала се е по телефона с консултант и превела сума от 150 евро. Последвал е нов разговор и жената била убедена да инвестира повече пари.

Превела на посочена от „консултанта“ сметка 15163 евро. После контактът е прекъснал. За случая е уведомена прокуратурата, предаде "Дарик".

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Коментари
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robotron2000 (преди 1 час)
Рейтинг: 61138 | Одобрение: 1173
е да де тя е изгодна ама за някой! 

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