Жена от Пазарджик: Имам сметка за ток в жилище, което е необитаемо

Кадър Нова Тв

Куриозен случай със сметка за ток в наш град.

Жена твърди, че ѝ е начислена сметка за ток в жилище в Пазарджик, което е необитаемо от юли миналата година, когато майка ѝ починала. От тогава бушонът е свален, твърди Спаска Тодорова. Сметки обаче получавала.

Така на 3 февруари платила сметка от 52,94 евро за август, септември и октомври. На 19 февруари платила още 2,66 евро.

„Обърнах се към NOVA, защото на 28 февруари получих сума за плащане от 65 евро. Вчера дойдох, за да пусна жалба. Жената тук ми каза, че тази сума от 65 евро вече не съществува. Моето обяснение е, че преди да дойда се свързах с Вас и явно тази фактура е изтрита след вашата намеса”, заяви Спаска Тодорова.

В жалбата, която ще пусне, Спаска Тодорова е включила и искане да се провери дали няма кражба на ток.

От EVN съобщиха, че сметката е от месец август и това е стара дължима сума, а не за сегашно потребление. Жената обаче твърди, че преди това вече е платила сметка за август.

От EVN съобщиха още, че от началото на януари до момента при тях са постъпили над 4000 жалби на абонати за съмнение за начислени неправилни фактури. От дружеството допълниха, че голяма част от тези жалби са неоснователни, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!