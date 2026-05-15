Жена от Разлог е изпратила 14 000 евро на мними борсови посредници

Жена на 68 години от Разлог е съобщила в районното управление в града, че е измамена от мними борсови посредници, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Благоевград.

Жената е посочила, че е водила кореспонденция през мобилно приложение с лица, представящи се за борсови посредници, които ѝ предложили съдействие за допълнителни парични средства. Потърпевшата е изпращала чрез банкови преводи и онлайн банкиране парични суми на различни лица, с което ѝ е нанесена щета на приблизителна обща стойност около 14 000 евро, посочват от ОД на МВР в Благоевград.

Оттам допълват, че е образувано досъдебно производство и работата продължава.

Преди седмица от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" съобщиха за получени десетки сигнали от граждани, по които са предприети полицейски мерки във връзка с нова фишинг измама от името на МВР с фалшиви съобщения за неплатени пътни глоби.

