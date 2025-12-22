Жена от София: Трапезата на Бъдни вечер е с 20% отгоре спрямо миналата година

Редактор: Недко Петров

Потребителите твърдят, че трапезата за Коледа остава скъпа, дори и за Бъдни вечер, когато се слагат постни храна на масата. По традиция на Бъдни вечер се сервират постни ястия, но продуктите и за тях са скъпи, пресмята Стефка Димитрова. Тя планира да приготви за празника баница с тиква, сърми, чушки с боб и плодове.

Плодовете се слагат, но са скъпи - 3,50 - 4 лева. Бобът и той, 7 лева, тиквата и тя, всичко е скъпо. 20% отгоре спрямо миналата година, признава Стефка.

Високи се струват цените и на Марга Гогова, но въпреки това подготовката за Бъдни вечер кипи.

Ще направя сърмички, пълнени чушки, питка с паричка. Отделно питка, баница с тиква, ошав. Не може, то си има традиция, или 7 или 9 ясти. И брашното, и ориза, всичко е скъпо, казва за бТВ Марга.

Ако сложим в кошницата продуктите за традиционните ястия, като кисело зеле, боб, орехи, ошав, брашно за питката, тиква, ориз и мандарини, сметката сочи, че ще платим над 25 лева.

