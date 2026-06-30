Жена от Свищов е заловена да шофира издирван автомобил с 2,17 промила алкохол

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Бързо производство за шофиране след употреба на алкохол е започнато в Районното полицейско управление в Свищов, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Тази нощ в 00:25 ч., в хода на специализирана полицейска операция, в Свищов е спрян лек автомобил „Киа“ с италианска регистрация, управляван от 41-годишна жена от дунавския град. Тестът с техническо средство отчита 2,17 промила алкохол в издишания от нея въздух. Жената е задържан за срок до 24 часа, съобщи БТА.

В хода на извършената допълнителна проверка е установено, че автомобилът е обявен за международно издирване в Националната Шенгенска информационна система като предмет на престъпление от Италия. Автомобилът е иззет.

В Районното управление в Свищов е образувано бързо производство.

През март полицаи установиха 53-годишен водач от Свищов, шофирал с 2,46 промила алкохол.

Редактор "Екип на Петел",

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