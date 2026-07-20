Жена от Варна: Да те ударят с яйце по колата в движение е изключително стресиращо и опасно

снимки: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", Г. Влайкова

За втори път, в рамките на година и половина, автомобилът на жена е замерян с яйце докато шофира във Варна. За това алармира самата потърпевша във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна". По думите ѝ това се случва на едно и също място, минавайки покрай блока до Delta planet Mall.

"Може да изглежда безобидно, но това не е просто детска игра. Да те удари нещо по колата, докато шофираш, е изключително стресиращо и опасно. Трясъкът е ужасен, стряскаш се зад волана и ситуацията може да доведе до ПТП.", посочва потърпевшата.

​"Предния път реших да го подмина, както явно и всички други са направили, но този път подадох жалба в 3-то РУ. Доколкото разбрах, до момента няма други подадени сигнали. ​Съветвам останалите засегнати също да подадат жалба в 3-то районно, за да се вземат мерки, преди да е станал инцидент.", апелира жената.

И допълва: "Оставям настрана неприятото усещане, миризма и спешната нужда от автомивка. Не мога да си обясня, тези деца за година и половина не пораснаха ли, не си ли намериха градивно хоби, родителите къде са? Уведомена е и управата на мола."

Редактор "Екип на Петел",

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