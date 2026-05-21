Жена от Видин: Цените са много нагоре. Всичко е скъпо – доматите, хлябът. Вече не се живее

6,8% годишна инфлация отчита Националният статистически институт в края на април. Как се справят с растящите цени във Видин, където доходите на населението са сред най-ниските в страната?

На съботния пазар във Видин търговци и купувачи обсъждат цените: "Няма евтино тази година. Всичко е скъпо. И ние искаме да е евтино, ама няма.", "Да, ама пенсиите не ги вдигат.“, коментират пред БНТ.

Поскъпването на стоките хората не измерват в проценти – повишението се усеща по джоба им.

Добромира Димчева: „Абсолютно се усеща по джоба на малкия, на обикновения потребител.“

Зоя Костадинова: „Цените са много нагоре. Всичко е скъпо – доматите, хлябът. Всичко е скъпо.“

Огнян Деспотов: „Цените са височки. Не е като по-рано. Левът като че ли стана евро. Цените на домати, на краставици – всичко е вдигнато.“

Невена Пекова: „Високи са общо взето. Едно към едно – евро, лев. Плодове, зеленчуци – всичко. Няма изключение. Веригите също много са поскъпнали. Това, което е на промоция, е по-евтино.“

Коста Калчев: „Да оставим плодовете, че миналата година не беше сезонът и не бяха толкова скъпи, ама тези зеленчуци действително са поскъпнали много – и домати, и краставички, и тиквички.“

„Много бързо вървят нагоре. Всеки ден се увеличават. Заплатите и пенсиите са си същите.“

„Нагоре. Не виждате ли, че вече не се живее.“

Хората се опитват да намерят обяснение за причините.

Добромира Димчева: „Инфлацията е може би икономически фактор, който е продиктуван и обоснован от икономическата обстановка не само в България, а може би и в световен мащаб. Само че аз си задавам друг въпрос – дали няма и спекула.“

Невена Пекова: „Няма как да не се купува, като се има предвид, че потреблението е нараснало заради високите цени в България. Аз не знам – българинът е странна птица. Колкото му е по-скъпо, толкова повече пазарува. Дали е страх за утрешния ден – не знам.“

Хората търсят начини да се справят с непрекъснато растящите цени.

Огнян Деспотов: „Спираш едни неща, купуваш други. Взимаш това, което е най-необходимо.“

Коста Калчев: „Буквално се отказвам, да ви кажа. Просто не купувам.“

„Не купуваме. Лишаваме се от всичко и това е. 400 евро ми е пенсията.“

На пазара търговци казват, че печалбата им е минимална и самите те се опитват да оцеляват.

„И ние продаваме през стотинки, защото пенсиите не стигат. Продаваме, за да оцелеем, да изкараме някой лев. Аз никога не съм продавала домати на три евро и половина. Това са близо 7 лева. Скъпо е, ама няма как. Всеки взима по един-два домата, по малко краставици или зеле. Аз виждам, че е скъпо, ама и ние нямаме откъде евтино да го купим. От Крайова го купуваме. Те го карат отнякъде.“

Валентин Иванов предлага собствена продукция, а от магазина семейството му купува само това, което не може да произведе.

Валентин Иванов, производител: „Ние се справяме зле, защото всичко е скъпо – тор, вода, ток. Какво да правим – ако можем да изкараме нещо оттук. Въпросът е, че като е скъпо, хората нямат пари да купуват и става още по-лошо. Слава Богу, повечето не пазаруваме, защото си имаме домашно производство. Аз не ги знам тези хора тук, които трябва да купуват всичко. Ние горе-долу на село сме така.“

От правителството хората очакват мерки, най-вече срещу спекулата с цените.

Огнян Деспотов:„Държавата си има регулации, има си неща, които може да направи. Да има контрол. Контрол няма никъде, на никакво ниво. Отвисоко тръгват нещата. Тоя се вързал с оня, оня с тоя.“

Добромира Димчева: „Да се афишират едни мерки, които ще се предприемат, и хората да очакват справяне с това явление, а в следващия момент се оказва, че съвсем друг е проблемът и симптомът.“

БНТ: А какъв е?

- Ами, спекула, според мен.“

За хората инфлацията не е икономически термин, а ежедневие – повече сметки и все по-труден избор кое да остане в кошницата. И докато цените продължават да растат, надеждата е някой ден доходите да успеят да ги догонят.

