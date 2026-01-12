Жена от провинцията: Г-н Караджов, при нас обслужването в Пощата не е за 3 минути и опашката е километрична!

Фейсбук/Петел

„Обслужването в пощенските станции в малките градове не се извършва за 3 минути, както твърди транспортният министър Гроздан Караджов и опашката от чакащи в тези обекти е километрична.“ За това алармира възмутена жена от град в Централна България - Казанлък.

„За да си платиш сметката в лева, които към момента са все още по-оборотната валута в България, няма опашка. Напълно противоположна обаче е ситуация на гишетата за плащане с евро – там трябва да се наредиш на километрична опашка в казанлъшката станция на „Български пощи“. Каква е логиката на това разделение на касите?! Нали така или иначе служителите ѝ са длъжни да върнат в евро? Българите все още не разполагаме с много налични евра, а след обещанията на управляващите се предполага, че така ще се снабдим с новата национална валута – тогава защо трябва да го има това разделение в Пощите по градовете в провинцията? Така направена организацията на работа в пощенската станция в Казанлък е далеч от твърденията от министър Караджов, че в тези обекти услугите се извършват за 3 минути“, разказа Христина.

Според залепената на входа разяснителна бележка работата в Пощенската станция за плащането на пенсии и инкасирането на сметки само в евро се прави на две каси, а само в лева – на една. „Това разделение въобще не е в полза на хората – чакаме по час след работа, за да си платим сметките!“, негодува жената.

По думите ѝ обяснението за неудобството от служителките на Пощата било, „че нямат достатъчно обменни евра“ и това налагало разделението на плащането на отделни каси. „А ние, българите, какво сме виновни за това? Нали всичко щеше да преминава плавно и с улеснение към народа или улеснението е само за пред камерите докато разни министри използват услугите на Пощите пред медиите“, допълва още гневната жена.

Припомняме, че вчера транспортният министър в оставка Гроздан Караджов отново коментира, че процесите на обмяната на лева в евро, преминават безпроблемно и вече над 30 млн. лева са обменени през "Български пощи", а за следващата седмица са заявени нови 26 млн. лева.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!