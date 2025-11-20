Жена открадна 190 лева от църковна каса

Петел.бг

Жена на 38 години е откраднала 190 лева от касата на църква в Русе, съобщиха от ОДМВР.

Кражбата е извършена преди два дни. В късния следобед жената влязла в храма и взела парите от касата. За престъплението е разпространена и публикация в социалните мрежи, придружена със снимков материал от видеонаблюдението в храма. По нея криминалистите извършили проверка и установили извършителя.

Разследването по случая продължава. Събраните материали ще се докладват на компетентната прокуратура за предприемане на по-нататъшни наказателно-процесуални действия, предаде БНР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!