Жена оцелява по чудо след падане в река от Дяволската пътека

кадър: бТВ

Жена оцелява по чудо след падане от Дяволската пътека в Родопите в придошлите води на река Читал дере. Късметът и най-вече отзивчивостта на случайни туристи и местни хора ѝ помагат да се спаси от удавяне.

Семейството на Мария Церовска от години иска да покори Дяволската пътека. Разходката обаче за малко не се превръща в трагедия.

„Нелепо залитане доведе до падането ми в реката. Но реката е изключително буйна и дълбока“, разказва пред бТВ жената.

Започва борба за живота си. 3-4 минути водата блъска Мария във всички посоки.



„Мисля, че около 3 водопада паднах. Видях дънер огромен, който беше паднал над реката и се качих на него, и започнах да крещя за помощ“, казва Мария Церовка.

През това време мъжът ѝ тича по пътеката.

„Пътеката върви нагоре, реката надолу. Имаше един момент, в който успях да видя съпругата си, да се върти преди едно падане. В този момент я дръпна водата пак. Стигнах до място, което вече ме водеше надолу към реката. Там имаше огромен водопад“, разказа Кристиян Церовски.

Случайна двойка вижда Мария жива. Фейси е сред първите, които се отзовават на информацията за бедстващ човек. Носи и въжета.



„На малкия водопад, на скрития водопад е била. Там се е спасила". 5–10 метра има и е големият водопад. Добре, че там се е хванала, иначе от големия водопад вече няма там спасение. 30 метра ще ги има“, казва Фейси.

С помощта на двама мъже и въже от паднал мост съпругът на Мария слиза 25 метра надолу в ждрелото.

„С втория чифт въжета всъщност успяхме да се спусне той, да върже жената с едните въжета, докато аз дърпах и тя се набираше под другото въже“, разказва Николай Николов, очевидец, помогнал за спасяването на Мария.

„Бяха много уплашени. Даже жената не искаше да минава повторно по този мост. Дойдоха и пожарникарите, и те имаха още допълнителни въжета. С поддържане минахме моста“, добавя Фейси.

Мария има охлузвания и синини по цялото тяло. Големите травми са по краката ѝ. За щастие обаче успява да предпази главата си.



„В момента, в който падах, най-фрапиращото беше крясъкът на детето, което изпищя „мамо“, разказва Мария.

От август Дяволската пътека е затворена със Заповед на кмета на Борино. Въпреки това туристи и днес има. В началото на пътеката вече има табели за забраната.

„Да спазват, ако има ограничения за дадена пътека. Есента настъпва. Трябва да внимават с каква екипировка тръгват. На места се образуват слани, което е предпоставка за подхлъзвания, падания“, предупреждава Димитър Масурски, Началник на спасителна база Студенец – Пампорово.

„Просто помощта на много-много други хора помогна. Аз съм изключително благодарна на тези хора“, благодари Мария.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!