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Жена отскубна от врата ланец с висулка във варненския квартал "Владиславово"

23.07.2026 / 13:38 0

Булфото

Грабеж на златен синджир с висулка, извършен във варненския ж.к. „Владислав Варненчик“, е разкрит в кратък срок след проведени издирвателни действия.

Извършителката – жена на 26 години, известна на МВР, е идентифицирана, съобщават от ОДна МВР в областния град.

Отнетият накит е открит, иззет и приложен към материалите по досъдебното производство.

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Коментари
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kris (преди 10 секунди)
Рейтинг: 638178 | Одобрение: 125988
Да познаем ли от кой етнос е жената "позната" на полицията.....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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