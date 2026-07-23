Жена отскубна от врата ланец с висулка във варненския квартал "Владиславово"

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Грабеж на златен синджир с висулка, извършен във варненския ж.к. „Владислав Варненчик“, е разкрит в кратък срок след проведени издирвателни действия.

Извършителката – жена на 26 години, известна на МВР, е идентифицирана, съобщават от ОДна МВР в областния град.

Отнетият накит е открит, иззет и приложен към материалите по досъдебното производство.

Редактор "Екип на Петел",

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