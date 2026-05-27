Жена почина на място, след като чадър я удари в ресторант

Снимка Пиксабей

Нелепа смърта застигна американка.

56-годишна жена е починала, след като е била ударена във врата от чадър за маса, съборен от силен вятър в ресторант в американския щат Южна Каролина.

По данни на службата на съдебния лекар в окръг Кларъндън, инцидентът е станал на 23 май в ресторант „Дрифтуд Грил“ в град Съмъртън. Жената вечеряла на откритата тераса заедно със съпруга си, когато внезапен силен порив на вятъра съборил чадъра от масата. Той я ударил фатално в областта на главата и врата, съобщи Би Би Си.

Пристигналите на място спасителни екипи открили жената – Дана Уингър от град Хюгър – в безсъзнание с тежки наранявания. Въпреки опитите за реанимация, тя е починала на място.

От ресторанта изразиха съболезнования към семейството и близките на жертвата в публикация във „Фейсбук“.

„Сърцата ни са със семейството, приятелите и всички засегнати от този трагичен инцидент по време на внезапното тежко метеорологично явление край езерото Марион“, написаха от заведението.

От „Дрифтуд Грил“ допълниха, че трагедията е оказала силно емоционално въздействие върху гостите, служителите, екипите за спешна помощ и местната общност. В последваща публикация ресторантът съобщи, че за персонала и жителите е била организирана среща с екип за психологическа подкрепа.

Разследващите определят случая като трагичен инцидент. Според следователя от окръг Кларъндън Жаклин Блекуел е назначена аутопсия, която трябва да установи точната причина за смъртта, пише btvnovinite.bg.

