Жена почина на място, след като чадър я удари в ресторант
Снимка Пиксабей
Нелепа смърта застигна американка.
56-годишна жена е починала, след като е била ударена във врата от чадър за маса, съборен от силен вятър в ресторант в американския щат Южна Каролина.
По данни на службата на съдебния лекар в окръг Кларъндън, инцидентът е станал на 23 май в ресторант „Дрифтуд Грил“ в град Съмъртън. Жената вечеряла на откритата тераса заедно със съпруга си, когато внезапен силен порив на вятъра съборил чадъра от масата. Той я ударил фатално в областта на главата и врата, съобщи Би Би Си.
Пристигналите на място спасителни екипи открили жената – Дана Уингър от град Хюгър – в безсъзнание с тежки наранявания. Въпреки опитите за реанимация, тя е починала на място.
От ресторанта изразиха съболезнования към семейството и близките на жертвата в публикация във „Фейсбук“.
„Сърцата ни са със семейството, приятелите и всички засегнати от този трагичен инцидент по време на внезапното тежко метеорологично явление край езерото Марион“, написаха от заведението.
От „Дрифтуд Грил“ допълниха, че трагедията е оказала силно емоционално въздействие върху гостите, служителите, екипите за спешна помощ и местната общност. В последваща публикация ресторантът съобщи, че за персонала и жителите е била организирана среща с екип за психологическа подкрепа.
Разследващите определят случая като трагичен инцидент. Според следователя от окръг Кларъндън Жаклин Блекуел е назначена аутопсия, която трябва да установи точната причина за смъртта, пише btvnovinite.bg.
