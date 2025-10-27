Жена почина при пожар в дома си в Плевен
58-годишна жена почина при пожар в дома си в къща в Плевен, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 25 октомври. В едно от помещенията е открито тялото ѝ, посочва Дарик.
Местопроизшествието е запазено и е извършен е оглед.
Разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.
