Жена почина при пожар в дома си в Плевен

Снимка: Булфото, архив

58-годишна жена почина при пожар в дома си в къща в Плевен, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 октомври. В едно от помещенията е открито тялото ѝ, посочва Дарик.

Местопроизшествието е запазено и е извършен е оглед.

Разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!