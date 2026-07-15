Жена почина след като беше блъсната от възрастен шофьор на пешеходна пътека в Хасково

Булфото

Тази сутрин в 05:15 часа през телефон 112 е подаден сигнал за произшествие на кръстовището между булевард „Освобождение“ и улица „Бачо Киро“. 69-годишен водач на „Форд“ е ударил пресичащата на пешеходна пътека жена на 72 години.

Пострадалата е транспортирана в МБАЛ Хасково, където по-късно е починала.

Възрастният мъж, шофирал "Форда" е заявил, че е било още тъмно, а жената е изскочила на пътя в последния момент и не е успял да реагира навреме.

На мястото на инцидента беше и Криминална полиция. Разследването по случая продължава, предаде Булфото.

Редактор "Екип на Петел",

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