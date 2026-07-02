Жена почина в линейка, след като беше блъсната на пешеходна пътека в Кнежа

Булфото

Пешеходка загина при пътнотранспортно произшествие в Кнежа, съобщи старши експерт Мариана Цветкова от пресцентъра на Областна дирекция на МВР (ОД на МВР) – Плевен.

Жената, която е на 77-години, е блъсната вчера от лек автомобил "Фолксваген", управляван от 58-годишен. Инцидентът е станал на пешеходна пътека на улица "Димитър Бутански".

Пострадалата е транспортирана от екип на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП), но е починала в линейката, предаде БТА.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство. Сезирана е Окръжна прокуратура – Плевен, добави Цветкова.

Редактор "Екип на Петел",

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