Жена подаде сигнал в полицията, че златните ѝ бижута са откраднати, после си спомнила къде ги е скрила

Снимка: Булфото

Жена е подала сигнал в полиция, че златните ѝ накити са откраднати. След това си спомнила къде всъщност ги е скрила, съобщават от областната дирекция на полицията.

63-годишната жена от село Пет могили е подала сигнал в полицейското управление в Каолиново за извършена кражба на златни накити, съобщава bTV.

По нейни данни тя е станала за времето от 13:30 часа на 18:00 часа на 2 август.

Според нея „неизвестен е проникнал в жилището ѝ, което не било заключено“. След това от скрин били откраднати златни пръстени, синджири, гривна и обеци с общи тегло около 50 грама.

Полицаи са се отзовали на сигнала на жената. Извършили се оглед, след което е образувано досъдебно производство.

По-късно жената сама открила бижутата. Била забравила къде ги е искрила, посочват от пресцентъра на полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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