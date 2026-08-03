Жена подаде сигнал в полицията, че златните ѝ бижута са откраднати, после си спомнила къде ги е скрила
Снимка: Булфото
Жена е подала сигнал в полиция, че златните ѝ накити са откраднати. След това си спомнила къде всъщност ги е скрила, съобщават от областната дирекция на полицията.
63-годишната жена от село Пет могили е подала сигнал в полицейското управление в Каолиново за извършена кражба на златни накити, съобщава bTV.
По нейни данни тя е станала за времето от 13:30 часа на 18:00 часа на 2 август.
Според нея „неизвестен е проникнал в жилището ѝ, което не било заключено“. След това от скрин били откраднати златни пръстени, синджири, гривна и обеци с общи тегло около 50 грама.
Полицаи са се отзовали на сигнала на жената. Извършили се оглед, след което е образувано досъдебно производство.
По-късно жената сама открила бижутата. Била забравила къде ги е искрила, посочват от пресцентъра на полицията.
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