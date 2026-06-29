Жена подпали умишлено дома на баща си в Дебелт

Пиксабей

Жена е подпалила умишлено дома на баща си в с. Дебелт, община Средец, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас. Пожарът е унищожил напълно едноетажната къща и прилежащия към нея навес.

Сигналът за инцидента е подаден около 00:50 часа на 27 юни в Районното управление в Средец. Огънят е обхванал имот на ул. „Цвятко Радойнов" №107, обитаван от 62-годишен мъж. Пожарът е бил потушен от един екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението".

От Областната дирекция на МВР – Бургас съобщиха, че в резултат на бързите полицейски действия е установено, че пожарът е предизвикан умишлено от 46-годишната дъщеря на собственика, която е жителка на с. Дебелт. По данни на полицията жената е направила пълни самопризнания, предаде БТА.

Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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