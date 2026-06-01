Жена поиска развод, мъжът и яхна багер и започна да руши семейната къща

Жител на щата Пенсилвания (САЩ) бил толкова възмутен от искането на жена си за развод, че се качил на багер и започнал да събаря къщата си, докато тя и двете му дъщери все още били вътре, предаде БТВ

Когато 48-годишният Ерик Пиервша бил уведомен от партньорката си, че бракът им е приключил и че е подала молба за развод, тя не е очаквала положителна реакция, но също така никога не си е представял, че той ще тръгне да разрушава дома им.

След пиянска вечер, Пиервша направил точно това: използвал машина, за да събори частично имота си.

„Ако се разделим, ще съборя къщата“, заплашил я разяреният мъж, след което се качил в машината и започнал да руши част от еднофамилната къща.

Съпругата на мъжа и двете му дъщери все още били вътре, а шумовете от разрушаването можеха да се чуят по време на обаждането ѝ по спешния телефон 911. За щастие, те не са пострадали.

След като разрушил задната част на сградата, Пиервша, както се твърди, влязъл в имота, грабнал спортната си чанта и се насочил към полицейското управление, където бил арестуван.

Разследващите съобщиха пред медиите, че щетите са толкова сериозни, че цялата сграда вероятно ще трябва да бъде разрушена от съображения за безопасност.

Пиервша е изправен пред няколко съдебни обвинения, включително причиняване на имуществени щети, застрашаване на живота на други хора и нарушаване на обществения ред.