Жена поръча онлайн с екстра "безплатна доставка", но изненадващо плати 10 лева за куриер

Заради предстоящите почивни дни много търговци изтеглиха част от артикулите от физическите си обекти в складовете, от където ще им е по-лесно да ги доставят на клиентите след поръчки от електронните магазини. Това е стратегически ход, тъй като по време на празниците традиционно се регистрира ръст на покупките пред интернет.

От "Ние, потребителите" предупреждават за повишено внимание относно таксите за доставките на онлайн покупките.

Някои търговци изцяло поемат разходите по изпращането на стоките, други пък изискват достигане на определена обща стойност на поръчката за безплатна доставка. Често обаче цената на превозването на практака зависи от начина на доставка – до адрес, до офис на куриерската служба, до т.нар. шкафчета за самообслужване или до физически обект на

търговеца, както и от това коя фирма за достави е избрал потребителят, разказа пред Bulgaria ON AIR авторът на потребителския проект Габриела Руменова.

"По време на празниците има оферти, които изтичат буквално след часове, ние много бързаме и не внимаваме за всички условия, включително и за таксите за доставка. Но когато вече сме натоварили всичко в кошницата и сме на път да потвърдим своята заявка, трябва да обърнем внимание на това, че в зависимост от начина на доставка, който ще изберем, цената може да е различна. Важно е първо, ние - като потребители, да отчетем това. И второ, търговците да бъдат коректни при посочването на тази информация.

Има бутон за потвърждаване на поръчката със задължение за плащане, който търговецът е длъжен по закон да поддържа, и до него трябва да е изписано ясно колко ще дължи потребителят за тази своя покупка”, обясни Руменова.

Тя разказа за реален случай, при който дама е поръчала лекарства през интернет, но при получаването им в офиса на куриерската служба е била изненадана от начислената такса за доставката в размер на близо 10 лв. В онлайн аптеката, в непосредствена близост до продукта е било изписано “безплатна доставка”.

В иницииран от нея разговор по телефона, още преди заплащането на пратката, представител на търговеца и обяснява, че доставката е безплатна само ако бъде

извършена от конкретен оператор. Дамата не е била удовлетворена от поднесеното извинение и основателно продължила да търси правата си, за което е получила пълно съдействие от служителя в офиса на куриера – освен телефона на търговеца, са и предоставени и две отделни касови бележки – за стойността на продукта и за

транспортната услуга, която да оспори.

Дори да е описано в общите условия, дори таксата за куриер да се сумира към общата цена, която ще видите преди потвърждаването на покупката, това е нелоялна търговска практика, категорична е Габриела Руменова от “Ние, потребителите”.

"Потребителят взима своето решение за покупка, когато вижда продукта и информацията до него, не би следвало тя е да е подвеждаща", казва още тя.

