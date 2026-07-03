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Жена пострада при парашутен скок край Ихтиман

03.07.2026 / 11:56 1

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Гражданка на Латвия е пострадала при парашутен скок в района на летището край ихтиманското село Черньово, съобщава БТА.

Инцидентът е станал в четвъртък следобед. Сигналът е подаден около 14:30 ч. в Районното управление в Ихтиман, след което към мястото са насочени полицейски екипи и медици.

По първоначални данни жената е участвала в планиран скок с парашут от самолет, когато при приземяването е получила травма на левия крак. Тя е транспортирана в болница, където е установена фрактура на глезена.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследващите ще изясняват обстоятелствата около инцидента и дали са спазени всички изисквания за безопасност при провеждането на атракциона.

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MrBean (преди 11 минути)
Рейтинг: 229307 | Одобрение: -2093
Украинка ли пак?

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