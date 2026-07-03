Жена пострада при парашутен скок край Ихтиман

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Гражданка на Латвия е пострадала при парашутен скок в района на летището край ихтиманското село Черньово, съобщава БТА.

Инцидентът е станал в четвъртък следобед. Сигналът е подаден около 14:30 ч. в Районното управление в Ихтиман, след което към мястото са насочени полицейски екипи и медици.

По първоначални данни жената е участвала в планиран скок с парашут от самолет, когато при приземяването е получила травма на левия крак. Тя е транспортирана в болница, където е установена фрактура на глезена.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследващите ще изясняват обстоятелствата около инцидента и дали са спазени всички изисквания за безопасност при провеждането на атракциона.

Редактор "Екип на Петел",

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