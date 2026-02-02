Жена пострада в пътен инцидент край варненското летище

снимка Булфото

Шофьор пострада при пътен инцидент край варненското летище. Произшествието е станало в събота малко преди 7:00 часа сутринта на пътен възел „Летище“, съобюиха от полицията във Варна.



Лек автомобил, управляван от 47-годишна жена от Добрич, е загубил контрол над превозното средство и се е ударил в разделителен буфер на пътното платно.



В резултат на удара жената е получила фрактура на четири ребра. Настанена е за лечение в отделение по гръдна хирургия. Пострадалата е без опасност за живота.



