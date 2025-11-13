Жена роди близнаци от двама мъже

Пиксабей

Изключително рядък сценарий

Жена ражда близнаци, като в последствие се оказва, че двете бебета имат различни биологични бащи. Възможно ли е това и как науката обяснява случилото се?

19-годишно момиче от Бразилия ражда 2 момчета, а по-късно решава да направи ДНК тест, за да разбере кой е бащата. Младата жена имала съмнения кой е таткото и за да е сигурна, направила тест за бащинство, използвайки материал от човека, който предполагала, че е таткото. След ДНК теста се оказало, че този мъж е баща само на едното бебе.

"Спомних си, че бях правила секс с друг мъж и го помолих да си направи тест, който излезе положителен. Бях изненадана от резултатите. Не знаех, че това е възможно, а бебетата много си приличат", заявява майката. Обяснението за тази странна ситуация е биологичният феномен, наречен хетеропатернална суперфекундация. Това е изключително рядко биологично явление, при което две яйцеклетки на една и съща жена се оплождат по отделно от двама различни мъже, в рамките на един и същи менструален цикъл. "Възможно е да се случи, когато две яйцеклетки от една и съща майка бъдат оплодени от различни мъже. Бебетата споделят генетичния материал на майката, но растат в различни плаценти", казва д-р Тулио Жорже Франко, лекарят на жената. Тя е правила секс с двама различни мъже в рамките на броени часове.

Въпреки че хетеропатерналната суперфекундация се случва рядко при хората, тя е често срещана при кучета, котки и крави, гласи анализ. Към онзи момент са били известни едва 20 подобни случая в света. През 2022 г. близнаците са на 2 години и майката споделя, че ги отглежда с един от двамата им биологични бащи, който е поел ролята на татко и на двете деца, предава ladyzone.bg.

