Жена роди петзнаци след 16 години опити да забременее

Една от най-големите радости в живота на жената е да роди, понякога обаче сбъдването на тази мечта отнема време.

В случая на 44-годишната Сюзън Егенти са необходими 16 години, но чакането ѝ се възнаграждава, предава bTV. Тя има не една, а пет рожби. Щастливата майка е от град Абуджа в Нигерия.

Бебетата са родени секцио на 6 ноември, а майката се радва 3 момчета и две момичета. Петзнаците все още не са изписани от болницата, но са в добро здравословно състояние.

От медицинското заведение съобщават, че децата са родени здрави, със средни пропорции, освен едно, което тежи 1,9 кг.

Майката на петзнаците споделя, че за тези 16 години е опитала всичко, за да забременее – от медицински процедури до нетрадиционно лечение с билки. Всичко обаче се оказало напразно и почти загубила надежда, докато чудото не се случило само.

Тя определя раждането на бебета като благословия от Бог, защото никога не е забременявала. Жената разказва, че раждането на бебетата почти не е отнело живота ѝ, тъй като трябвало да претърпи две операции заради вътрешен кръвоизлив. Сега е убедена, че няма по-могъща сила от вярата в Бог.

