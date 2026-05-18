Жена с маска краде скъпи стоки от магазин в Пловдив, но камерите я уловиха

кадър: Youtube

Млада жена извърши нагла кражба от магазин в центъра на Пловдив. Престъплението е извършено около 12 часа на обяд днес от търговски обект, намиращ се ул. "11-ти август" – пряка на Главната улица.

Кадри от охранителните камери разкриват схемата на извършителката. В обекта влиза момиче, прикрито с медицинска маска и носещо голяма чанта. Тя взима различни продукти, след което се оттегля зад щендер с дрехи и чанти. Там умело се преструва, че разглежда артикулите по закачалките, докато тайно прибира взетите стоки в чантата си. На записите се вижда как тя повтаря това действие на два пъти, преди набързо да напусне магазина, без да заплати "набраните" продукти.

Потърпевшите търговци алармират за инцидента, за да предупредят колегите си и да предпазят други търговски обекти от подобни набези, предава Трафик нюз.

Собственичката на магазина, уточни, че задигнатата стока включва един лосион за тяло и три броя много скъпи професионални четки за грим, като общата им стойност надхвърля 200 лв. "Всеки прави грешки, но в случая тя е сложила маска и носи голяма чанта с умишлената цел да краде," коментира възмутено собственичката.

Потърпевшите търговци отправят ясен апел към извършителката – да върне продуктите с извинение и с обещанието никога повече да не краде. В противен случай те са категорични, че ще подадат жалба в полицията.

От магазина припомнят, че предишната жена, извършила подобно деяние при тях, вече е заловена и се е стигнало до съд. Въпреки това, собствениците заявяват, че предпочитат да проявят човечност и да спестят криминално досие на настоящата крадла, ако тя върне откраднатото.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!