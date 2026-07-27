Жена с пистолет нахлу в магазин в Ямбол и поиска оборота

Пиксабей

За броени минути униформени задържаха 38-годишна жена, опитала да обере търговски обект в Ямбол, съобщиха от полицията.

На 24 юли е подаден сигнал, че в обект на ул. „Търговска“, влязла жена с пистолет, която направила опит противозаконно да отнеме оборота.

Тя е заплашила служителката и e счупила преградно стъкло пред касата. Жената е напуснала помещението без да вземе нищо, предаде "Дарик".

Жената е установена. Иззет е газ-сигнален пистолет. Тя е привлечена като обвиняема и е арестувана за 72 часа.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!