Жена се хвърли от 5-ия етаж в Пловдив и загина

Сутрешен инцидент в Пловдив шокира съседи – жена се хвърли от високо

Инцидент на ул. „Равнища“ в квартал „Христо Смирненски“

Пловдив осъмна с ужасяващ инцидент. Жена на около 50 години тази сутрин (21 ноември) се хвърли от петия етаж на жилището си, намиращо се на ул. „Равнища“ в квартал „Христо Смирненски“. Трагедията се е разиграла около 7:30 часа, когато съседи станали свидетели на падането, предаде Нова Варна.

Реакция на институциите

Подаден е сигнал на телефон 112, след който на място незабавно са пристигнали екипи на Спешна помощ и полицията. Медиците констатирали смъртта на жената. Тялото е транспортирано в съдебна медицина, а органите на реда са започнали разследване за изясняване на обстоятелствата.

Свидетелски разкази

Според информация, предоставена от съседи, жената е страдала от психично разстройство. Те твърдят, че и съпругът ѝ приемал медикаменти, като двамата били „странни“ и не общували много с хората в блока. „Не говореше с никого“, коментират местните жители. Към момента не е ясно дали жената има деца.

Разследването продължава

Полицията работи по всички версии, като основната към момента е самоубийство. Случаят остава отворен и се очаква съдебно-медицинската експертиза да даде повече подробности.

