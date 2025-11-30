Жена се удави в Бургас тази нощ

снимка: Булфото

Трагедията се е разиграла преди минути пред погледа на минувачи.

Жена се удави в Бургас. Тя скочила от моста преди минути пред погледа на минувачи. Те са направили опити да я спрат, но напразно, предава flagman.bg.

Скочила е в най-дълбокото около 23:00 часа.

След като е подаден сигнал на телефон 112, са пристигнали спасители, но жената вече е била починала.

