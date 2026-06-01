Жена се удави в Несебър

Булфото

На 31.05.т.г. около 20.30 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за инцидент в района на плаж «Олимпийски надежди» край Несебър, при който в морето е забелязана давеща се жена – безжизненото ѝ тяло е извадено от водата, като към момента продължават действията по установяване на самоличността ѝ, съобщиха от ОД на МВР Бургас.

При извършения оглед не са открити видими следи от насилие по тялото на жената. На пясъка е намерена плажната й чанта с летни дрехи и джапанки. Тялото е откарано за аутопсия в отделение «Съдебна медицина» към УМБАЛ – Бургас.

