Жена се заби в заведение на магистрала "Тракия"

Булфото, архив

Инцидентът край Пазарджик се размина без пострадали хора

В събота следобед жена загуби контрол над лекия си автомобил и се блъсна в лятната тераса на заведение за бързо хранене на автомагистрала „Тракия“ край Пазарджик, съобщават от Флагман.бг. Инцидентът, предизвикан от объркване на педалите при потегляне, е нанесъл сериозни материални щети на търговския обект и превозното средство, но по щастлива случайност няма пострадали клиенти или служители, предаде Дунав мост.

Водачката, която пътувала от Бургас, е спряла за кратка почивка в района на бензиностанция и съседен ресторант малко преди отбивката за Пазарджик в посока Черноморието. Според информацията, след паузата тя се е качила в своя автомобил с марка „Мерцедес“, но при опита си да напусне паркомястото е изпаднала в паника. Вместо да излезе плавно към аутобана, жената е натиснала педала на газта вместо спирачката.

Това е довело до рязко ускорение на автомобила напред, при което машината е преминала през външните съоръжения на ресторанта.

Опасност за посетителите

В почивните дни крайпътните обекти по магистралата са традиционно натоварени, което прави липсата на пострадали при подобен удар изключителен късмет.

„Цяло чудо и истински божи дар е, че точно в този момент на външните маси нямаше седящи клиенти. През почивните дни тук винаги е пълно с пътуващи семейства с малки деца, които спират за обяд. Ударът беше изключително силен и тътенът изплаши всички хора вътре в търговския обект“, споделят очевидци на произшествието.

Въпреки че няма физически ранени граждани, последствията от сблъсъка са значителни. Външната инфраструктура и оборудването на заведението са разрушени, а предната част на лекия автомобил е силно деформирана след челния удар в масивните елементи.

На мястото на инцидента е пристигнал екип на МВР - Пазарджик. Служителите на реда са обработили произшествието и са тествали водачката за употреба на алкохол и наркотични вещества.

Редактор "Екип на Петел",

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