Жена скочи в 7-метров преливник на язовир, за да спаси кучето си в Монтана

Домашно куче падна в дълбок 7 метра преливник на язовир край Монтана. След него с риск за собствения си живот и за да го избави от капана на бетона и водата скочи и стопанката му, предаде БТВ.

Бреговете на реката и язовира са любимо място за разходка на кучета и хора.

Спокойната разходка на 12-годишния ваймаранер Арес и Христина, за секунди се превръща в битка за живот.

Кучето се качва на бетонната стена и скача в преливника. Водата е студена, стените са високи и хлъзгави, излизането на Арес – невъзможно.

„И драпа и не може, не може, не може. Вече започна да се дави“, разказва Христина Маркова. Докато чака спасителите, тя сама търси решение.

„Ами скочих. На дървото завързах повода – той е шест-седем метра, скъсих метър и половина-два и скочих. Влязох във водата, с едната ръка се държах за клоните, с другата го извадих. Завих го с моите дрехи и дойдоха пожарникарите“, допълва жената.

Седемчленният спасителен екип намира в капана и двамата.

„Първо кучето извадихме: пуснахме стълба, спуснахме въжета. За първи път се случва собственик да скача след кучето и призоваваме хората да не го правят това, защото е опасно“, коментира Ивалин Спасов, старши спасител в пожарната служба в Монтана.

Христина и Арес се отървават с охлузвания и стрес.

