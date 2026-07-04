Жена спаси три малки щъркела след буря, съборила гнездото им край Петрич

Кадър Нова телевизия

Силната буря с градушка, преминала през петричкото село Първомай в сряда, съборила щъркелово гнездо от висок електрически стълб и оставила три малки птици безпомощни на пътя. Благодарение на бързата реакция на местна жителка обаче щъркелчетата били спасени и впоследствие предадени на специалисти, съобщава Нова телевизия.

Илиночка Иванова разказва, че забелязала останките от гнездото, докато преминавала с автомобила си по време на бурята. Първоначално помислила, че вижда разпилени отпадъци, но когато се вгледала по-внимателно, различила малките щъркели, паднали във водата на пътното платно.

Ситуацията била особено опасна, тъй като около разрушеното гнездо имало и скъсани електрически проводници. Въпреки проливния дъжд, гръмотевиците и риска от токов удар, жената започнала да разчиства останките и да търси помощ. Тя разказва, че дори оставила телефона си настрани от страх да не бъде ударена от мълния, докато се опитвала да достигне до птиците сред падналите клони и кабели.

След усилия Иванова успяла да извади три малки щъркела. Едното от тях било видимо пострадало, а друго се опитвало да го пази от дъжда. По думите ѝ птицата дори я кълвяла, когато се опитвала да вземе раненото щъркелче, сякаш се опитвала да защити своето братче или сестриче.

След като ги изнесла от опасната зона, жената първо ги укрила под автобусна спирка, за да ги предпази от бурята. По-късно решила да ги прибере в дома си, тъй като се притеснила, че могат да станат жертва на кучета или други животни. Междувременно получила информация, че родителите на малките продължават да кръжат над мястото, където е било гнездото.

След подаден сигнал щъркелчетата били транспортирани от екипи на РИОСВ до Спасителния център на „Зелени Балкани“ в Стара Загора. След преглед специалистите установили, че птиците нямат сериозни травми и след възстановяването си ще бъдат върнати обратно в природата.

Илиночка Иванова споделя, че е огорчена от безразличието на част от хората към дивите животни. Според нея все по-често хората не правят опит да помогнат на пострадали животни или дори ги нараняват. Тя подчерта, че щъркелите са защитен вид и заслужават грижа и внимание, особено когато са попаднали в беда.

Редактор "Екип на Петел",

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