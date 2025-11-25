Жена спасява мъжа си от наводнение и го завари в хотел с любовница

Кадър БТВ

Съпруга спаси мъжа си по време на наводнение и откри, че той ѝ изневерява с любовницата си, пише World of Buzz, предаде БТВ.

Отчаяна, тя не успява да се свърже със съпруга си, затова използва връзкипрез роднини, за да организира спасителна акция. Случаят е от Тайланд

А акцията по спасяване от наводнен хотел в Хатяй се превъръща в голям семеен скандал. Когато водите в града се повишават и мъжът не успява да напусне хотела, съпругата и децата му се включва в координиране на спасителите.

Когато спасителите достигат до етажа, където е настанен мъжът, съпругата – която през цялото време поддържа връзка с екипите – получава шокираща новина: мъжът е в стаята с жена, с която е прекарал последните четири нощи.

„Скъпи мъже, моля, проявете поне малко състрадание към жените си. Ако не се срамувате от съпругата си, то поне се срамувайте пред Бога“, коментира жената в социалните мрежи.

Историята бързо става популярна в тайландските онлайн платформи, където потребителите изразяват възмущение от поведението на мъжа – особено в момент, когато семейството му се тревожи за живота му.

Междувременно властите в Хатяй предупреждават, че предстоят още дъждове, а много райони остават труднодостъпни. Продължават евакуации и разчиствания, а десетки семейства са без ток и вода.

