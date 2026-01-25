Жена във Варна: Паркирахме до Севастопол, после се оказа, че липсва SD картата на видеорегистратора

Кадър ИИ

За куриозен случай във Варна разказа жена във варненските групи.

Ето разказа й, който предизвика вълна от коментари:

Здравейте! Доста странна случка от днес. Бяхме паркирали в уличката зад градинката на Севастопол, над такситата. Бавихме се час, час и половина, след което се върнахме при колата. При запалване на колата установихме, че липсва SD картата на видеорегистратора. От колата не липсва нищо друго. На някой случвало ли му се е, нещо подобно и каква би била целта на това деяние?

Веднага заваляха предположения.

Ето част от тях:

Намеса имат извънземните

Не ти се иска да знаеш.

Най вероятно някъде другаде е изчезнала и там сте разбрали ( лично мнение )

Някой е сгафил и е видял, че имате видеорегистратор и те така... Това в духа на сценарий на филм

Нямаше ли да е по лесно да вземе регистратора вместо картата?

Потърсихте ли добре да не е паднала? във въздуховода на парното на стъклото? Не разбрах... колата разбита/отворена ли беше?"

