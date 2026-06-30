реклама

Жена зад волана блъсна 80-годишна на пешеходна пътека във Варна

30.06.2026 / 10:12 1

Снимка Булфото

В събота около 18:00 ч. в местността Ракитника, гр. Варна, водачка на лек автомобил при приближаване към обозначена пешеходна пътека не е пропуснала пресичащ отдясно наляво пешеходец, като го е блъснала.

Пострадалата е 80-годишна жена, която е настанена в болнично заведение с фрактура на лява мишница и контузия на главата, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от варненската полиция.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
kris (преди 21 минути)
Рейтинг: 628623 | Одобрение: 123528
Авто инструктор съветва курсист: - Момче, запомни какво ще ти кажа, НАЙ-много трябва да се пазиш от пияните шофьори. Ако подозираш, че някой е пиян веднага спирай и го изчакай да отмине. На второ място по опасност са таксиджиите и маршруткаджиите. Те правят каквото си искат, спират рязко и не дават никакви мигачи. На трето място са мотористите. Те са луди младежи, които се мислят за безсмъртни и карат с 200 в града. - А жените шофьорки?! - Ееех! - въздъхнал инструкторът. - Щом ме питаш, ще ти кажа. ЖЕНАТА - ШОФЬОР е като пиян таксиджия на мотор !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама