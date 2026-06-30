Жена зад волана блъсна 80-годишна на пешеходна пътека във Варна
Снимка Булфото
В събота около 18:00 ч. в местността Ракитника, гр. Варна, водачка на лек автомобил при приближаване към обозначена пешеходна пътека не е пропуснала пресичащ отдясно наляво пешеходец, като го е блъснала.
Пострадалата е 80-годишна жена, която е настанена в болнично заведение с фрактура на лява мишница и контузия на главата, без опасност за живота.
По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от варненската полиция.
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