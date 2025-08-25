Жена загина, а петима са ранени при тежка катастрофа в Габровско

снимка: МВР

Жена е загинала, а петима души са ранени при тежка катастрофа на пътя Габрово - Севлиево.

Инцидентът е станал снощи, малко преди 22:30 часа.

Шофьорът е управлявал след употреба на алкохол - това е установил изпратеният на мястото полицейски екип.

На шосето са се сблъскали три автомобила. Очаква се повече информация за инцидента от полицията и прокуратурата в Габрово, предаде БНР.

Заради катастрофа движението по пътя София - Перник в района на Владая е в една лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от АПИ.

Пак заради катастрофа, движението при 49-ия км в участъка Бяла Слатина - Борован е по обходен маршрут. Преминаването се осъществява по път III-133 Бяла Слатина – Алтимир – път II-15 Алтимир – Борован а, трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Движението по пътя Устрен - Припек в района на Устрен в област Кърджали е възстановено, след като временно беше в една лента, също заради катастрофа.

