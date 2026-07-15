Жена загина на място при катастрофа на пътя Дулово - Исперих

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55-годишна жена е загинала на място при пътнотранспортно произшествие днес около 13:00 часа по пътя Дулово – Исперих. Това съобщиха от полицията, цитирани от Dariknews.bg.

Тя шофирала лек автомобил, но по пътя между селата Овен и Вокил изгубила управлението и се ударила в крайпътно дърво. Загинала е на място. Освен нея, в автомобила не е имало други хора, пише факти.бг.

Към момента на местопроизшествието се извършва оглед от дежурна оперативна група. Движението се осъществява в едната лента и се регулира от пътна полиция.

Редактор "Екип на Петел",

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