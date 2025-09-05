Жена загина на пешеходна пътека в Габрово, блъсната от 80-годишен шофьор
Снимка: Булфото
73-годишна жена загина при катастрофа на пешеходна пътека в Габрово.
Водачът на автомобила, който не е спазил правилата, е 80-годишен мъж, посочват от полицията. Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни.
Инцидентът е станал до жп гарата в града. На място се извършва оглед, предава БНР.
Движението в района е ограничено и се пренасочва по друг маршрут.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!