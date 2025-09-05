Жена загина на пешеходна пътека в Габрово, блъсната от 80-годишен шофьор

Снимка: Булфото

73-годишна жена загина при катастрофа на пешеходна пътека в Габрово.

Водачът на автомобила, който не е спазил правилата, е 80-годишен мъж, посочват от полицията. Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни.

Инцидентът е станал до жп гарата в града. На място се извършва оглед, предава БНР.

Движението в района е ограничено и се пренасочва по друг маршрут.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!