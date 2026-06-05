Жена загина при пожар в Благоевград

Снимка: Булфото

67-годишна жена е загинала при пожар в апартамент в района на ул. „Скаптопара“ в Благоевград, а жена на 35 години е пострадала, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е получен тази нощ около 00:26 ч.

На място пожарът е ликвидиран от два екипа на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград, информира БТА.

Причината за пожара е в процес на установяване, допълват от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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